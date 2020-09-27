ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتفاجئ الجمهور بعمره ..بالصور

ماغي بو غصن احتفلت بعيد ميلاد نجلها "ريان" الذي أصبح شاباً حيث كشفت عن عمره ، ووجهت له معايدة مميزة عبر حسابها على انستغرام، فيما تلقت التهاني من الجمهور وزملائها بهذه المناسبة.

ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد ابنها الشاب

النجمة اللبنانية ماغي بو غصن كشفت لجمهورها عبر حسابها على انستغرام عن أحدث صورة لنجلها "ريان" الذي أصبح شاباً وتفاجئ الجمهور بعمره البالغ 16 عاماً، وظهر ريان في الصور بلقطة من داخل أحد المسابح بينما عبرت والدته ماغي بو غصن عن فخرها الكبير به ووصفته بأنها سندها وسعادتها في الحياة.

وجاء في معايدة ماغي بو غصن لنجلها "ريان" : "متل اليوم من ١٦ سنة الله هداني صبي قمر.. هلأ صار شاب بيسوى الدني كلا.. برفع راسي كل ما بدّي بوسو وبشكر الله على أغلى هدية.. الله يحميك يا ماما يا سندي وسعادتي ويا نور عيوني، الله يعطيك الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر، الله يحميلي إياك ريان".

وأعرب رواد السوشيال ميديا عن مفاجأتهم بعمر نجل ماغي بو غصن الشاب بعدما خمنوا بأن أولادها بسن أصغر من عمر المراهقة، وأشار البعض الى انه نسخة مصغرة عن والده المنتج اللبناني جمال سنان.

وتفاعل الجمهور مع الصورة وانهالوا على النجمة اللبنانية ماغي بو غصن بالمعايدات لإبنها، كما قدم العديد من النجوم التهاني لنجل ماغي بو غصن من خلال تعليقاتهم على منشورها وبينهم الفنانة أصالة نصري التي كتبت :"الله يحفظه ويكون معه وتفتخروا كل العمر فيه"، وعلقت الفنانة جيسي عبدو :" أحلى وأذكى شاب ريان الله يحميه ويعطيه ايام حلوة"، اما النجم التونسي ظافر العابدين الذي تعاون مع ماغي بوغصن من خلال مسلسل "حبة كراميل" فعلق قائلا :"الله يحفظكم كلكم"، الفنانة جومانة مراد عايدت نجل ماغي قائلة لها :"حبيبتي الله يخليلك ياه ويحفظه ويفرح قلبك فيه"، وعلقت نوال الزغبي "حياتي الله يحميه".

يشار الى ان ماغي بو غصن لديها ولدين من زوجها المنتج جمال سنان وهما : ابنها ريان، وابنتها يارا.

ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها الـ 41

ماغي بو غصن احتفلت قبل أيام قليلة بعيد ميلادها الـ 41 وكتبت رسالة بهذه المناسبة أشارت فيها الى الظروف الصعبة التي يمر بها وطنها لبنان وكتبت قائلة "اليوم عيدي، ما بعرف أديه كبرت هالسنة، يمكن كبرت شي مية سنة! وهيدي أول مرة بعمري ما بتطلع لقدام، عبالي إرجع كتير لورا، لإيام أحلى ما فيها كل هالبشاعة".

وتابعت "شكراً ع كل كلمة محبة بتغمروني فيها دايماً. وبهالإيام ما بحلم إلا بوطن أفضل يجمعنا كلنا وإيام أحلى وصحة وأمان للجميع".

ماغي بو غصن وأحدث أعمالها الفنية

ماغي بو غصن تستعد حالياً لخوض بطولة فيلم سينمائي لم تكشف تفاصيله لكنها بدأت التحضيرات له من خلال كشفها عن قصة شعر ولون جديد ستعتمدها بعملها الجديد.

وشاركت ماجي بو غصن، مؤخرًا، في مسلسل "أولاد آدم" الذي لاقى نجاحا ملفتاً ونسبة مشاهدات عالية، وهو من بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.