صور نجوم الفن في جنازة المنتصر بالله وأسرته تودعه بالدموع

جنازة الفنان المنتصر بالله شيعت ظهر اليوم من كنيسة أبو سيفين بمنطقة المهندسين في العاصمة المصرية القاهرة، وقد حرص العديد من النجوم على التواجد في الجنازة لوداع الفنان الراحل.

انهيار أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله في جنازته

شيعت جنازة الفنان المنتصر بالله ظهر اليوم وسط حضور كبير من قبل العديد من نجوم الوسط الفني، فالجنازة التي أقيمت في كنيسة أبو سيفين بالقاهرة تواجد فيها زملاء الفنان الراحل واصدقاؤه وأسرته التي ظهرت في حالة انهيار في وقت سعى فيه العديد من النجوم لمواساة عائلة الفنان الراحل، وقد حمل جثمان الفنان الراحل المخرج محمد العدل والذي كان في مقدمة النجوم الذين حضروا الجنازة، وقد قررت عائلة الفنان المصري الراحل المنتصر بالله إقامة عزاء له مساء غد الاثنين والثلاثاء بكنسية السيدة العذراء بمنطقة الزمالك في القاهرة.

حضور كبير من النجوم لجنازة الراحل المنتصر بالله

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كان من أبرز النجوم المتواجدين في الجنازة وحضر كذلك كل من الفنان هاني رمزي، والمنتج أحمد السبكي، ومنير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والإعلامية بوسي شلبي، كما تواجد كذلك الفنان أحمد بدير وحرص النجوم الذين تواجدوا في الجنازة على ارتداء الكمامات وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وكان قد أعلن صباح أمس السبت عن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض الذي تسبب في عدم مشاركته في أعمال فنية خلال السنوات الماضية.

آخر الأعمال التي كان يستعد الراحل المنتصر بالله للعودة بها للتمثيل

المنتصر بالله كان يستعد خلال الفترة الماضية للعودة من جديد للمشاركة في الأعمال الفنية حيث كشف السيناريست وليد يوسف عن مسرحية كان من المقرر أن يشارك في بطولتها الفنان الراحل، حيث أكد وليد يوسف أن المنتصر بالله قد بدأ بروفات من أجل المشاركة في عمل مسرحي للأطفال وأن عودته للتمثيل قد ساهمت بشكل واضح في تحسن حالته خلال الفترة الماضية فقال في رسالة كتبها عبر حسابه على "فيس بوك" : "الصوره دي في البيت عند مونتي كنت بعرفه علي جزء من فريق عمل مسرحية أطفال كانت بطولته وكان هايرجع بيها مره تانية للشغل..في بروفات الترابيزة كان متألقا كالعادة..وكان بيرمي ايفيهات مضحكه جدا وغير متوقعه"، وأضاف وليد يوسف: "مش عايز اقولكم فرحه كل الممثلين اللي في العرض واحساسهم بالفخر للشغل معاه..لكن للأسف مونتي جاله دور برد..تعب شويه واجلنا البروفات..وزاد التعب ورجع مونتي للبيت تاني..وفضل تعبان لحد ما راح لربنا النهارده..فيه ناس كتير روحها وحياتها في الشغل..مابتحسش أنها عايشه وموجوده غير بالشغل..قعده البيت موت مبكر".