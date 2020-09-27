موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش التي تعود للدراما بعد غياب 3 سنوات من خلال سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يشاركها البطولة فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

موعد عرص حكاية "ضي القمر" لكندة علوش

"ضي العمر" أحدث أعمال الفنانة السورية كندة علوش قد بدأ عرضه أمس السبت على قناة "dmc" حيث من المقرر أن تعرض الحكاية يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في الساعة السابعة والنصف مساءا، وكذلك يعرض العمل الجديد على منصة "واتش إت"وهو مكون من 10 حلقات، وقد علقت كندة علوش على مشاركتها في حكاية "ضي القمر" عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "تابعوا حكاية (ضي القمر) أتمنى المسلسل ‎يعجبكم واتمنى اسمع آراءكم".

قصة حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"

كندة علوش تجسد في حكاية "ضي القمر" دور "شيف" تدعى عاليا تواجه العديد من الأزمات في زواجها لكن أبرزها دوت الخليج أزمة الإنجاب حيث تواجه صعوبات من أجل تحقيقه، وتعرض الحكاية كذلك العديد من القصص الفرعية الأخرى التي تتناول تفاصيل الأزمات الزوجية والتي منها الخيانة، وقد نال العمل بعد عرض أولى حلقاته اهتماما واسعا من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لأهمية القضايا التي يطرحها في حلقاته، حكاية "ضي القمر" من بطولة كل من محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، وأحمد عبدالله محمود، ومروة عيد، وياسمين موافي، وريهام محي، والعمل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.

View this post on Instagram A post shared by (@kindaalloush) on Sep 23, 2020 at 1:11pm PDT

عودة كندة علوش بعد غياب سنوات عن الدراما

كندة علوش قد غابت عن المشاركة في بطولة الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية حيث كان آخر عمل شاركت في بطولته هو "أهل الغرام" الذي عرض في عام 2017 ، كما حلت كضيفة شرف على مسلسل "واكلينها والعة (سبع صنايع)"، وكان السبب في غياب الفنانة السورية عن المشاركة في أعمال جديدة نظرا لفترة حملها في ابنتها حياة من الفنان عمرو يوسف، ومن المقرر ان تشارك الفنانة كندة علوش في عمل سينمائي جديد يحمل عنوان "بلالين" مع كل من الفنانة سوسن بدر، ومصطفى خاطر، وذلك عقب الانتهاء من تصوير حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا".

"ضي القمر" دوت الخليج الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل "إلا أنا" حيث عرضت خلال الشهور والأسابيع الماضية أكثر من حكاية من المسلسل دوت الخليج "بنات موسى"، و"سنين وعدت"، و"أمل حياتى"، و"أمر شخصي".