نادين نسيب نجيم تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي في "قعدة رجالة"

نادين نسيب نجيم حلّت ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "قعدة رجّالة" في موسمه الجديد على فضائية "OSN" التي تم تصويرها قبل وقوع انفجار مرفأ بيروت بأسبوع، وتمحورت الحلقة حول العلاقة التي تربط المرأة بالرجل وكواليس الحياة الزوجية وكيفية التصرف والتعامل مع الطرف الآخر وشروط المرأة في اختياراتها لشريك الحياة، ودار النقاش بين كل من مقدمي البرنامج نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، مع نادين نجيم التي أجابت بشكل صريح ومرح على الأسئلة رغم استفزاز مقدمي البرنامج لها.

هل ترتبط نادين نجيم مجدداً؟

نادين نجيم ناصرت المرأة في مسألة سبب الإنفصال عن الرجل، معتبرة بأن سبب نكد المرأة هو رد عكسي على "نكد الرجل" لها في حياتهما الزوجية، ونصحت نادين جميع المقبلين على الزواج لفترة تعارف طويلة بينهما لكي يستطيعا التعّرف عن كثب على شخصية بعضهما لإكتشاف الآخر.

وعن المواصفات التي ترغبها نادين نجيم بالرجل بحال تكرارها لتجربة الزواج مرة ثانية، أكدت بأنها تشترط التشابه والتقارب بين شخصيتها وشخصية الرجل، خاصة من حيث جهات النظر وتوجهاتها في الحياة "أن يحب نفس الأشياء التي أحبها، أن يتقبل أخطائي، وأن يتسم بالحنان والمرح" وفق قولها.

ولم تُعارض نادين نجيم فكرة الإرتباط مجدداً وقالت بأنها اليوم اصبحت أكثر ادراكاً في اختيارها للشخص المناسب، لافتة بأنها من الأشخاص الذين لا تتوقف بهم الحياة حينما يمرون بفترة صعبة في إشارة الى طلاقها.

نادين نجيم أثناء فترة الحجر المنزلي

وعن الأشياء التي ممكن أن تغير لها من مزاجها إيجابياً، عددت الكثير من الأمور وبينها، لقاء والدتها، قراءة كتاب، تمضية وقت بين الطبيعة في الجبل.

وحول كيفية قضائها فترة الحجر، قالت بأنها تسلت كثيراً برفقة أولادها وأمضت معهم لحظات مرحة، ومارست هوايتها بالطبخ واعداد المأكولات التي تفضلها.

نادين نجيم تألقت خلال الحلقة بفستان من "اللايتكس" باللون الزهري، وأطلت بمكياج ناعم مع تسريحة الشعر الملموم للخلف.

يشار الى ان البرنامج من إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions ويتم استضافة فيه العديد من النجمات بأسلوب مشاغب ومستفز من خلال الحوارات مع الضيف.

نادين نجيم تظهر بملامحها من دون فلتر

الفنانة نادين نسيب نجيم كانت قد كشفت قبل يومين عن احدث صور لها ظهرت فيها بالندوب في وجهها بعيدا عن الفلتر بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب لها في جروح بليغة.

وعلقت نادين عبر منشورها: "لا يوجد فلتر إنه أنا.. شكرا يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر".

وكانت نادين نجيم قد تعرضت لإصابات بالغة جراء انفجار مرفأ بيروت في شهر اغسطس الماضي، وخضعت لجراحة استمرت عدة ساعات، كما بقيت في المستشفى عدة أيام تحت الملاحظة لعلاج الجروح الموجودة في جسدها.