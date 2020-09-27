نجون الفن ينعون الفنان المنتصر بالله

نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشرت اسعاد يونس صورة للفنان الراحل عبر حسابها علي "انستجرام" وعلقت قائلة :"‏وداعا مونتي ????????????"

نعت الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة للفنان الراحل عبر حسابها علي "إنستجرام"، معلقة على الصورة "‏ان لله وان اليه راجعون.. يارب ارحمه و صبر اهله .. بحبه اوي "

نبيلة عبيد

نعت الفنانة نبيلة عبيد ، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشرت نبيلة عبيد صورة للفنان الراحل وعلقت قائلة :"‏رحم الله ضحكة لا تموت...خالص العزاء لزوجته العظيمه بوفاءها و لبناته و لكل من احبوا المنتصربالله و اسعدهم بفنه...

حمدى المرغنى

عى الفنان حمدي الميرغني الفنان الراحل المنتصر بالله ، الذي وافته المنية صباح أمس، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض. ونشر حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لـ المنتصر بالله، وكتب في تعليقه على الصورة: " البقاء لله وداعًا أستاذ منتصر بالله ربنا يصبر أهلك وأحبائك".

محمد امام

عى الفنان محمد امام الرحل المنتصر بالله والذى توفى عن عمر يناهز 70 عاما وذلك بعد صراع مع المرض. وقال محمد إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله".

زيزو