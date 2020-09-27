نجون الفن ينعون الفنان المنتصر بالله

نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.
ونشرت اسعاد يونس صورة للفنان الراحل عبر حسابها علي "انستجرام" وعلقت قائلة :"وداعا مونتي ????????????"
نعت الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.
ونشرت إيمي سمير غانم، صورة للفنان الراحل عبر حسابها علي "إنستجرام"، معلقة على الصورة "ان لله وان اليه راجعون.. يارب ارحمه و صبر اهله .. بحبه اوي "
نبيلة عبيد
نعت الفنانة نبيلة عبيد ، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.
ونشرت نبيلة عبيد صورة للفنان الراحل وعلقت قائلة :"رحم الله ضحكة لا تموت...خالص العزاء لزوجته العظيمه بوفاءها و لبناته و لكل من احبوا المنتصربالله و اسعدهم بفنه...
حمدى المرغنى
محمد امام
وقال محمد إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله".
زيزو
وعلقت قائلة "لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمك يا ااحلي كومديان وممثل في الدنيا"
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