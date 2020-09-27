نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة مرشحة لفيلم "العميل صفر" بجانب أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الجهة المنتجة لفيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني"،ترشيح الفنانة لبلبة للمشاركة في هذا العمل، ولن لم يتم التواصل معها بشكل رسمي حتى الآن.

ويعتبر فيلم "العميل صفر" عودة للسينما من قبل المنتج محمد سامي، بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات.

مسلسل "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسني، وذلك عقب آخر أعماله السينمائية، وهو "تصبح على خير" مع الفنان تامر حسني والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور عرض السينمات.

.فيلم "تصبح على خير" شارك في بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى