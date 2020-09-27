شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار ممثلة يابانية شهيرة عن عمر 40 عامًا والشرطة تعثر على جثتها فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة اليابانية وفاة الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي البالغة من العمر 40 عامًا، اليوم الأحد في حادث انتحار على ما يبدو في منزلها في شيبويا وارد بالعاصمة طوكيو، بعد عثور أقاربها علي جثتها الليلة الماضية.

ونقلت سيارة إسعاف الفنانة إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاتها، وبدأت إدارة شرطة مدينة طوكيو تحقيقًا، وتشتبه في أن تاكيوتشي انتحرت، إلا أن الشرطة لم تعثر بعد على رسالة انتحار، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي العام الماضي، تزوجت تاكيوتشي من الممثل ناكامورا شيدو، وأنجبت طفلاً هذا العام، كما لعبت يوكو تاكيوتشي، دور البطولة في عشرات الأفلام التليفزيونية والأفلام السينمائية، وحصلت ثلاث مرات على جائزة أكاديمية السينما اليابانية لأفضل ممثل.

ويأتي انتحار تاكيوتشي بعد أيام من انتحار زميلتها الممثلة اليابانية، ساي أشينا، وزميلها الممثل الياباني هاروما ميورا.

وحصلت تاكيوتشي على عدد من الجوائز السينمائية في اليابان بما في ذلك جائزة الأوسكار اليابانية للأفلام عن الأداء المتميز لممثلة في دور رئيسي لمدة ثلاث سنوات متتالية من عام 2004، وفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت.

وولدت تاكيوتشي، في الـ 1 من أبريل 1980 وهي من محافظة سايتاما، وظهرت في عدد من الأعمال الدرامية والأفلام التلفزيونية، بما في ذلك المسلسل الدرامي الصباحي "Asuka" الذي بثته شبكة إن إتش كي؛ بين عامي 1999 و2000، و"Sanada Maru"، وهو مسلسل درامي تاريخي من التايغا يمتد على مدار عام وتم بثه في عام 2016.