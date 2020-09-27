بروفيسور La Casa De Papel يلتزم بتعليمات الوقاية في أحدث ظهور له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم الإسباني ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، الأنظار إليه في آخر ظهور له في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، وهو يرتدي الكمامة الطبية تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الجديدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر النجم صاحب شخصية البروفيسور، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يرتدي الكمامة الطبية، ويبدو أنه في مغامرة جديدة من أمام إحدى متاجر الأفلام والكتب في العاصمة الإسبانية.
وأعلنت شبكة نتفليكس مؤخرًا عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.
وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".
ألفارو مورتي
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