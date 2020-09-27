شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي تتغزل فى الحضارة المصرية بيوم السياحة العالمى.. وتعلق: مهد الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوي، على الاحتفال بيوم السياحة العالمي، حيث نشرت مجموعة صور لها من إحدى زياراتها السياحية للمعالم الأثرية بصحبة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتتغزل في الحضارة المصرية العريقة.

وقالت ليلى علوى على الصور التي نشرتها: "بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها أكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله، مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات، ولأن اللي فيها مش في غيرها، كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود، أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بدعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم أنكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".

وأطلقت دول العالم منذ صباح اليوم احتفالات مختلفة بيوم السياحة العالمى والذى يأتى كل عام فى 27 سبتمبر، والذى يحل هذا العام فى ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، والذى الحق بالقطاع خسائر تعتبر الاعلى فى تاريخه ، ويعتبر يوم السياحة العالمى هو اليوم الذى يهدف الاحتفال به سنويا لزيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.







