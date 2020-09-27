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شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يتغزل في نجله "كريستوفر" في عيد ميلاده الـ 23.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، على الاحتفال بعيد ميلاده نجله كريستوفر شوارزنيجر، الذي أتم عامه الـ23 اليوم، حيث نشر صورة تجمعهما سويًا من مشاركاتهما المعتادة، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليتغزل فيه ببعض الكلمات قائلاً: "عيد ميلاد سعيد كريستوفر، ابن رائع وطيب وزكي ودائم العطاء، دائمًا افتخر بك، أحبك".
وكانت قد رصدت عدسات المصورين النجم أرنولد شوارزنيجر البالغ من العمر 73 عامًا منذ أيام، وهو فى جولة بالدراجة فى حى سانتا مونيكا بكاليفورنيا، ويعتبر ظهور أرنولد وحيدا نادرا، حيث اعتاد على الظهور مع أفراد أسرته.
يأتى ذلك بعدما منحه الرئيس النمساوى إلكسندر فان دير بيلين مؤخرًا النجم والسياسي الأمريكي أرنولد شوارزنيجر - ذى الأصول النمساوية - وسام الشرف الذهبى العظيم مع نجمة الخدمات لجمهورية النمسا، وقال الرئيس النمساوي مخاطبًا شوارزنيجر: "خدماتك كبيرة للعلاقات النمساوية الأمريكية، بالإضافة إلى التزامك الدولي المتميز بإحدى القضايا الأساسية للإنسانية - إدارة أزمة المناخ - تجعلك أكثر من أن تستحق هذا الوسام الفخري".
أرنولد ونجله
وكان النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها "الجيم" الذي بدء فيه حياته المهنية في عالم كمال الأجسام حتي وصولاً للقلب السادس في تاريخة بمسابقة مستر اولمبيا عام 1975 التي توج بها، حيث نشر صورة له وهو يقود دراجته الهوائية من أمام الجيم الذي يبدو عليه بأنه تم أغلاقه منذ فترة طويلة.
وكتب شوارزنيجر صاحب الـ 73 عاما على الصورة التي نشرها: "أحب التوقف في جولاتي بالدراجة للاستمتاع ببعض ذكرياتي الرائعة، فبعد رحلة طولها 12 ميلاً توقفت أمام الجيم الذي يضم الكثير من ذكرياتي، به عام 1975، كنت أستمتع بسماع أوزان الحديد بجواري، وأشم رائحة المكان، أشعر بفخر كبير بالصداقات التي كونتها داخل الجيم، من المهم جداً ان تتذكر من أين أتيت وجميع الأشخاص الذين ساعدوك على طول الطريق".
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