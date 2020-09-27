شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يتغزل في نجله "كريستوفر" في عيد ميلاده الـ 23.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، على الاحتفال بعيد ميلاده نجله كريستوفر شوارزنيجر، الذي أتم عامه الـ23 اليوم، حيث نشر صورة تجمعهما سويًا من مشاركاتهما المعتادة، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليتغزل فيه ببعض الكلمات قائلاً: "عيد ميلاد سعيد كريستوفر، ابن رائع وطيب وزكي ودائم العطاء، دائمًا افتخر بك، أحبك".

وكانت قد رصدت عدسات المصورين النجم أرنولد شوارزنيجر البالغ من العمر 73 عامًا منذ أيام، وهو فى جولة بالدراجة فى حى سانتا مونيكا بكاليفورنيا، ويعتبر ظهور أرنولد وحيدا نادرا، حيث اعتاد على الظهور مع أفراد أسرته.