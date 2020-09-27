حيث ظهرت "علوي" في الصورة من زيارتها لمتاحث وأثار مصر، وعلقت على الصورة قائلة:" بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله.. مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات ".
وتابعت:"ولأن اللي فيها مش ف غيرها.. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود.. أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا".
وأضافت:" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة اليوم العالمى للسياحة.. ليلى علوي تدعوا الأجانب لزيارة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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