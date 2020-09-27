نيللي كريم تعلن موعد برنامجها الجديد.. شاهد

نشرت الفنانة نيللي كريم فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروجت نيللي كريم من خلال الفيديو عن تقديمها برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الـ3 علي شبكة قنوات osn.

وعلقت علي الفيديو قائلة: "الموسم ٣ من برنامج #قعدة_رجالة انتظرونا السبت القادم ٣ أكتوبر على osn .

ونشرت الفنانة نيللى كريم صورة مع فريق عمل فيلم العميل صفر، الذى يقوم ببطولته أكرم حسنى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت نيللى كريم على الصورة قائلة : "فيلم ⁧‫العميل صفر‬⁩، مع اكرم حسني والمنتج وائل عبد الله والمخرج محمد سامي قريبًا".

جدير بالذكر أن أغنية مليونير الخاصة بمسلسل "بــ100 وش" الذى قامت ببطولته نيللى كريم تخطت حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة العدل جروب على YouTube.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

الأغنية من كلمات شندى وكنكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل وغناء المدفعجية ونيللي كريم وآسر ياسين.