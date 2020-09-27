نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرض البلوجر مروة حسن وعائلتها لحادث مروع في المقال التالي
وأعلنت عن ذلك أيضا الفنانة رانيا يحيى وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت قائله: "مروة عملت حادثة كبيرة وهي راجعة من الساحل هي وابنها وجوزها، وهي في العناية المركزة ادعولها ارجوكم هي وأسرتها ربنا ينجيهم ويقوموا بألف سلامة".
وقام عدد كبير من الجماهير بالدعاء لها ولنجلها وزوجها، حيث تواجد الثلاثي معا في السيارة أثناء حدوث الحادث.
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