حسن يوسف يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة عودته للفن مرة أخرى

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان حسن يوسف عن سعادته الشديدة بالعودة مرة أخرى لمجال الفن، ولكن هذه المرة سيعود بالاخراج وليس التمثيل. أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان حسن يوسف عن سعادته الشديدة بالعودة مرة أخرى لمجال الفن، ولكن هذه المرة سيعود بالاخراج وليس التمثيل. وقال حسن يوسف ل"الفجر الفني" أنه سوف يعود للإخراج من خلال فيلمه الجديد "أولاد الأصول"، وهو من بطولة عمر حسن يوسف وسيناريو محمد على. يذكر أن آخر أعمال حسن يوسف مشاركته بمسلسل "الضاهر" الذي عرض عبر قناة “الحياة” من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.

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