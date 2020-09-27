شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. أولى حلقات نجوى إبراهيم فى "التاسعة مساء" بالتليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم يوم الخميس المقبل في برنامج "التاسعة مساء" على القناة الأولى بالتليفزيون المصري رسميًا بعد تعاقدها على الظهور أسبوعيًا "كل خميس" بالإضافة لتجهيز برنامج خاص بها يتم حاليا الإعداد له.

الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بعد تعاقدها مع التليفزيون المصري تكون بذلك قد عادت إلى بيتها الذي تألقت فيه ولتصبح حاليًا إضافة كبيرة لماسبيرو فظهورها في حلقات سابقة مع الإعلامي وائل الإبراشي تحولت لتريند ونالت إعجاب واستحسان مشاهدين من كل الوطن العربي واحتفي بها الكثير منهم عبر صفحاته على السوشيال ميديا مرحبين بعودتها وظهورها الإعلامي.



الاعلامية الكبيرة نجوي ابراهيم

نجوى إبراهيم تكاد تكون هي المذيعة الوحيدة في الإعلام العربي التي حققت نجاحًا وشهرة ونجومية إعلامية ويوازيها نفس النجاح والتألق في السينما مع كبار النجوم والمخرجين فقد قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام، وكان أول أفلامها فيلم "الأرض" إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم "فجر الإسلام" للمخرج صلاح أبو سيف ثم "العذاب فوق شفاه تبتسم " للمخرج حسن الإمام، ثم فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه فيلم "حتى آخر العمر" إخراج أشرف فهمي وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973، وفيلم "خائفة من شئ ما" إخراج يحيى العلمي والمدمن إخراج يوسف فرنسيس والسادة المرتشون إخراج علي عبد الخالق.

كما قدمت عدد من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984 و"عواصف النساء" عام 2005 و"قيود من نار" عام 2007 ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.