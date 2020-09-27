شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Tenet لكريستوفر نولان يقترب من الـ300 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الإثارة والخيال العلمي Tenet، للمخرج العالمي كريستوفر نولان، في تحقيق إيرادات وصلت لحوالي 300 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عرضه في دور العرض السينمائي في نهاية أغسطس الماضي.

وتعد الإيرادات التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، نجاحاً كبيراً بعد ان شجع عودة صناعة السينما من جديد عقب الأزمة العالمية الشهيرة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت كشفت بعض التقارير التى نقلتها صحيفة فاريتى، عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية لفيلم الإثارة والخيال العلمى Tenet للمخرج كريستوفر نولان، عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى فى عدد من الدول حول العالم.

ووفقاً للصحيفة فإن بعض النسخ غير الأصلية للفيلم احتوت على ترجمة باللغة الكورية وأخرى باللغة الألمانية، ويأتى هذا التسريب مع عودة السينمات فى عدد كبير من الدول من أجل النهوض بصناعة السينما بعد توقفها خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وواجه فيلم الخيال العلمي والإثارة Tenet للمخرج كريستوفر نولان، مشكلة فنية جديدة في الصوت، بعد ان أوضح عدد كبير من المشاهدين وجود أزمة في انخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.