تارا عماد: كنا متخوفين من عودة'علاء الدين' في ظل كورونا

قالت الفنانة تارا عماد في تصريحات ل"دوت الخليج" ان كورونا اثر على عرض مسرحية "علاء الدين"، لافتة الي ان جميعهم كانوا قلقانين ومتخوفين على صناع العمل والجمهور.
ولفتت الي انهم ياخذون احتياطتهم بشكل كبير، واوضحت ان صناع العمل رئوا انه من الافضل العودة الي المسرح بنسبة ٢٥٪ افضل من عدم التواجد نهائيا، واكدت انهم سعداء بما حققوه وردود الفعل التي وصلت لهم على العمل.
المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.
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