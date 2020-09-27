بإطلالة كاجوال .. أحدث ظهور لريهام أيمن .. شاهد

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت ريهام أيمن مرتديا قميص بسيطا وجذابا باللون الابيض، وبنطلون باللون الاحمر ليكشف عن رشاقتها.

ونعت الفنانة ريهام أيمن ، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، أمس، بعد صراع مع المرض.

حيث نشرت ريهام ايمن ، صورة للفنان الراحل عبر خاصيه الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الصورة قائلة "‏وداعا الفنان القدير المنتصر بالله ادعو له بالرحمة والمغفرة".

وتوفي صباح أمس السبت الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وكشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، الأحد، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة.

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.