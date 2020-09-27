شاركت الراقصة جوهرة، فيديو جمعها بحسن شاكوش وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت جوهرة تعليقا على الفيديو والذي ظهرت فيه وهي ترقص على أغينة "بسكوتاية مقرمشة"، لحسن شاكوش قائله:

بسكوتايه مقرمشه

اغنيه جديده

حسن شاكوش

حماده مجدي ". وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "يا بختك يا شاكوش"،"مش مهم مين اللي معاكي دول أنا بحبك يا جوجو". يذكر أن آخر أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية "لغبطيطا" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، وذلك بمشاركة عمر كمال وهي من توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوهرة ترقص مع حسن شاكوش على أنغام أغنية جديدة له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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