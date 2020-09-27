أنغام تكشف تفاصيل تعاونها الثانى مع تركى آل الشيخ

وقالت أنغام من خلال تصريحات تليفزيونية: "متفائلة بالعمل معه لأن الأغنية مختلفة عنه كـ شاعر وعنى أنا كمان وتوقعاته عن نجاح الأغنية إن شاء الله هتاخد رد فعل مع الجمهور".
وكانت قد كشفت المطربة أنغام عن تعاونها مع المستشار تركي آل شيخ، من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى آل الشيخ المختلف دائما سعيدة بالتعاون الثانى معك ومش الأخير بإذن الله".
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