بعد طرح البرومو .. أصالة تعلن موعد كليب والله وتفارقنا

وكانت طرحت اصالة برومو الاغنية الجديدة عبر حاسبها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

أغنية "والله وتفارقنا" كلمات (شموخ العقلا )، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع: طارق مدكور.

يذكر أن أصالة، طرحت مؤخرًا أغنية "رفقًا"، وهي أغنية أيضًا من ضمن أغاني البوم "لا تستسلم".

تقول كلمات الأغنية :"رفقًا بمن عنهُن قيلَ استوصوا خيرًا بالنساء .. فقد خُلقن بضعفهِن وزادهُن الله حياء ..هُن السكينة في المحن هُن المعونة للرجال .. جُملن بلباس التُقى زُيّن بأحب الخصال".

فيهن من فاضت عليها من السماءِ المعجزات .. هُن الشقائق والسَكن ، والغاليات المؤنِسات .. ولهُن باعٌ يٌحترم .. في العطفِ والجود والكرم

والله ما أهانهُنَ .. إلا لئيمًا قد ظلم".

رفقا بمن من اجلها .. نطق الرضيع بمهده .. الخير كل الخير في .. من كان خيرًا لأهله.