ماذا قال kGoldn24 بعد تصدره قائمة "UK Singles Chart" هذا الأسبوع؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر مغنى الراب الشهير kGoldn 24 على صدارة قائمة "UK Singles Chart " لهذا الأسبوع، وذلك بأغنيته "Mood" التى تعاون فيها مع مغنى الراب إيان ديو، وعلق kGoldn 24 على تصدره هذه القائمة التى تضم أهم و أشهر نجوم الغناء فقال : " منذ البداية لم تُظهر إنجلترا شيئا لي سوى الحب والدعم لما أقدمه، شكرا لكل من يستمع ويتذكر، ولنعلم أن فى الحقيقى يمكن أن تصبح أحلامك واقع " .

24kgoldn 24kgoldn وتأتى بالمركز الثانى بـ"UK Singles Chart " لهاذا الأسبوع النجمة العالمية كاردى بى و نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون بأغنية " WAP" التى حققت نجاحا مذهلا فور إطلاقها والتى سيطرت على الرسومات البيانية وتصدرت الكثير من القوائم حول العالم . اما المركز الثالث بقائمة "UK Singles Chart " فكان من نصيب أغنية " AIN'T IT DIFFERENT " التى كانت بنفس المركز بالقائمة الأسبوع الماضى .

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