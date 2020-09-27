برفقة نادر حمدي ومحمد عطية .. أحدث ظهور لأحمد سعد خلال قضاء إجازته

نشر الفنان احمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة من قضاء اجازته الصيفية برفقة اصدقائة والفنان نادر حمدي والفنان محمد عطية.

وقد علق علي الصورة قائلا: " اصحابي الأحباب".

ونالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

بحبك جدا يا فنان

عطيه مش باين ليه

اجمد مطربين في مصر

الصورة فيها شوية احساس متجمع في احلي 3 اصوات

منور دايما يا احسن احساس

وعلي جانب اخر تخطت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، حاجز ال٢ونصف مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها.

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة.

من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه.

وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج ET بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.

وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".