شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يصور كليبا جديدا دينيا بعنوان "حبيب الله" ألحان كريم نيازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب على الحجار لتصوير كليب جديدة بعنوان" حبيب الله"، وهو من كلمات محمد العسيرى، وألحان كريم نيازى، وتوزيع الموسيقى أحمد صلاح مادو، والأغنية تحمل طابع دينى، حسبما قال الملحن كريم نيازى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى شارك الحجار مؤخرا فى حفلًا غنائيًا بشهر أغسطس الماضى على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ18، وقدم خلال الحفل عدد من أغانى (قالوا زمان، باحلم وافتح عينية، على قد ما حبينا، يوم جديد، طب إيه، يبعدنى عنك، رمى رمشه، مسألة مبدأ، جوة حضنى، يا بنت يا بيضا، الليل وآخره، الزين والزينة، يا رب، عارفة، لالا القمر، بدور عليكى، اتنين اتنين، زى الهوا، يا عم آدم، أنا كنت عيدك، مكتوبالى وهنا القاهرة) إلى جانب "طبطب بروحك" والبانوراما الوطنية.

يذكر أن آخر ألبومات على الحجار "ما تخدى بالك"، الذى طرحه فى 2019، وضم 12 أغنية هى: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدى بالك"، و"هو انتى معايا على الدنيا"، و"دارى جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش فى العند"، و"جايلك"، و"جبلى"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضنى".