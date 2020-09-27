لا وجه للشبه .. نبيل الحلفاوي يعلق على موقف كارتيرون وفايلر مع الزمالك والأهلي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، يكشف عن الفارق بين ما فعله كارتيرون مع نادى الزمالك وموقف فايلر مع النادى الاهلى.

وقال الحلفاوي :"لا وجه للشبه إطلاقا بين موقف كارتيرون وموقف فايلر".

وأضاف قائلا : "الأول كان رافضا للاستمرار رغم الاستعداد لتلبية كافة طلباته. والثاني يرغب في الاستمرار إن تمت تلبية طلباته (العكس تماما) والأهلي كان يفاوضه بشأنها.

وأوضح نبيل الحلفاوى قائلا : "فلا داعي للجدل في هذا الموضوع.. وربنا يقدم الخير للناديين قبل المواجهات الأفريقية.

وتلقى الحلفاوى العديد من التعليقات الايجابية التى ايدت رأيه فى هذا الامر حيث قال احد المتابعين : فايلر لم يخدع الاهلى كما يردد البعض، عكس ما فعله كارتيرون . وقال متابع اخر ان كارتيرون خدع الزمالك وفايلر ايضا والناديان فى مأزق حقيقى.

وكان الفنان نبيل الحلفاوى نشر تعليقا بعد حصول النادى الاهلى على بطولة الدورى وقال: "مبروك للنادي الأهلي بطولة الدوري بغض النظر عن خصم النقاط العقوبية.. وتحية لنادي المقاصة للمستوى الراقي الذي قدمه أداءً وروحًا رياضية".

يذكر ان نبيل الحلفاوى يقوم فى الفترة المقبلة بتصوير عدد من الاعمال التى يتم تجهزيها من أجل عرضها فى رمضان المقبل.

وأثار كل من كارتيرون وفايلر حالة من الجدل الواسع فى الشارع الرياضى فى الفترة الاخيرة وذلك مع إدارة ناديي الزمالك والاهلى بسبب قرار رحيلهما فى توقيت حرج للناديين.