بعد شائعة انفصال كيم كارداشيان عن زوجها.. شائعات الانفصال تطارد النجوم.. تفاصيل

تستمر الشائعات في مطاردة النجوم ويتم تداول أخبار كاذبة وغير صحيحة عن حياتهم الشخصية وآخرهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي انتشرت عنها شائعة انفصالها عن زوجها ، من خلال السطور التالية نرصد أبرز شائعات الانفصال التي طالت النجوم في عام 2020.

1 _كيم كارداشيان حسمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأمر حول الشائعات التي ترددت بأنها بصدد الانفصال عن زوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست. وردت كارداشيان على هذه الشائعة من خلال نشر صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت فيها هي وكاني ويست بطريقة غير مباشرة وعلقت :" موعد غرامي". 2_ حسن الرداد وإيمي سمير غانم طالت الشائعات الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة ايمي سمير غانم ، وانتشرت اخبار عن انفصالهما ، وأوضح "الرداد" حقيقة الأمر وذلك من خلال تغريدة نشرها علي حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلا: الصحافة الصفراء لا تنتهي، للاسف هناك بعض المواقع مازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية علي حساب الشائعات علي الفنانين.. أقولهم عيب احترموا مهنتكم. 3 _ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشائعة انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب ، ونفت هذه الشائعة من خلال صورة نشرتها برفقة زوجها علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" . وعلقت شيرين علي الصورة قائلة: زي ما انتوا شايفين مبطلناش خناق. 4_ أحمد السقا ومها الصغير انتشرت شائعات كثيرة موخرا حول انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، ورد "السقا" علي تلك الشائعات من خلال منشور علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال أحمد السقا من خلال المنشور: يا جماعة حد يقول للبرامج والصفحات اللي بتنقل تتقي الله فينا وفي عائلتنا وأكيد لو حصل لا قدر الله انفصال بيني وبين زوجتي الناس هتعرف.. ارحمونا يرحمكم الله .

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