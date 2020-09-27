ورش رسم وتشكيل بالورق ضمن فعاليات مؤسسة أولادنا لشهر سبتمبر

ضمن فاعليات شهر سبتمبر لبرنامج مؤسسة اولادنا برئاسة سهير عبد القادر أقيمت ورشة الرسم والتشكيل بالورق لتنمية مهارات اولادنا من ذوى القدرات الخاصة وايضا لتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم بالرسم في جو من المرح والاستمتاع وتعلم مفاهيم فنية جديدة وذلك مع متخصصين في الفنون التشكيلية.
من جانبها وجهت "سهير عبد القادر" الشكر للدعم المقدم من معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعمها الدائم لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة.
يذكر أن مؤسسة أولادنا تقيم ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة سنويآ والمقرر إفتتاح دورتة الرابعة بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة ١٨ اكتوبر المقبل.
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