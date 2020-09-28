شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يوضح سبب انبهاره بأمير كرارة ويصفه بـ "الراجل الحقيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، بالنجم أمير كرارة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها قائلا، "مكنتش اعرف امير كرارة.. مقابلتوش قبل كدة .. وانبهرت بيه جدا في "الاختيار" .. بنشتغل سوا حاليا وقابلته وانبهرت بيه اكتر .. راجل حقيقى على سجيته وأمير زي اسمه وبسيط ومتصالح مع نفسه وسايب إيديه"



أمير كرارة وعباس أبو الحسن

ويعود عباس أبو الحسن، للدراما، من خلال مسلسل "عمر الناجى" (حصان طروادة)، الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، وتأليف وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه على منصة watch it، ويعرض في 8 حلقات على عدة أجزاء، عمر الناجى يعد عودة لعباس للدراما التليفزيونية، خاصة أن آخر أعماله الدرامية مسلسل "أبو عمر المصرى" بطولة النجم أحمد عز، والذى عرض في عام 2018، اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف مريم ناعوم.

وينطلق تصوير مسلسل "عمر الناجى" منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يعاين حالياً المخرج بيتر ميمى أماكن التصوير، كما أوشك على الانتهتاء من كتابة حلقات المسلسل، حتى يصبح السيناريو جاهز للتصوير مباشرة، وهو من انتاج شركة سينرجى .

وعلى جانب آخر، ينتظر عباس أبو الحسن، عرض فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ويشارك في بطولته مصطفى خاطرن وعدد كبي رمن الفنانين، اخراج محمد حماقى، حيث كان من المفترض أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائى خلال موسم عيد الفطر الماضى .