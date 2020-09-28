إطلاق الدورة الثانية لمسابقة "فاروق حسني للثقافة والفنون"(فيديو)

وقال حسني خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد: "الجائزة تدعيم للشباب في المقام الأول، نحن نحتاج إلى دماء جديدة في الحياة الفنية والثقافية، لذلك فتح المجال للتنافس أمام الشباب سيأتي بنتائج مبهرة، كون لجان التحكيم على مستوى عالي وتتميز بالحيادية".
وتابع: "النسخة الأولى من المسابقة كانت تمنح جائزة واحدة، أما النسخة الثانية تشمل 5 جوائز، و3 جوائز لكل فرع".
ومن جانبه قال الكاتب محمد سلماوي، عضو مجلس الأمناء لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون "مؤسسة فاروق حسني ولدت في مثل هذه الأيام وحققت إنجازات كبيرة بدعم الشباب، وأثبتت أن مصر ترحب بكل من يريد خدمة الثقافة والآداب».
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