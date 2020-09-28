شكرا لقرائتكم خبر عن الجوكر جواكين فينيكس ورونى مارا يرزقان بمولودهما الأول "ريفير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن استقبال النجم جواكين فينيكس والنجمة روني مارا مولدهما الأول، حيث كشف الموقع عن أن المخرج فيكتور كوساكوفسكي ، أعلن عن استقبال الثنائي لأبنهما وأنه تم اطلاق اسم ريفير عليه وهو نفس اسم شقيق جواكين الراحل، وأعلن فيكتور عن الأمر خلال حضوره مهرجان زيورخ السينمائي المقام حاليا.

جواكين فينيكس أشتهر مؤخرا ببططولته لفيلم جوكر Joker والمقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر، والفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ ونال عنه جائزة الأوسكار.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.