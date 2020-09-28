نادية العراقية ترد على مشككى نسب أولادها: لو عيالى بعد الشر ماتوا ده يريحكم؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة فاتن فتحى الشهيرة في الوسط الفني باسم نادية العراقية، لهجوم حاد وقاصى من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعليقات مسيئة وسخيفة بتداول صور أبنائها للمرة الثانية والتشكيك في نسبهم.

حيث نشرت الفنانة نادية العراقية صورا لأولادها ووالدهما عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة، أيوة دول ولادى ووالدهم، ليه رجعتوا تنشروا صورهم بأقذر التعليقات، بأى حق تشككوا في النسب.

وتابعت، أنتوا شفتوا أنا عايشه ازاي، والحسد والقر قعدوني من الشغل ومشفناش فرحه، والأمراض دخلت بيتي بطلو قر، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نادية العراقية مسلسل "اتنين في الصندوق" وتدور أحداثه حول محاولة التوأم شوقي وزيكا تغيير حياتهما للأفضل حيث يريد زيكا أن يصبح مغني ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك، بينما يكتشف ممادو زعيم دولة زمبيزي سر بأنه أنجب توأم وأنهما في مصر.

مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة، حمدى المرغنى، أوس أوس، بيومى فؤاد، انتصار، حجاج عبد العظيم، صلاح عبد الله، وغيرهم، ومن تأليفلؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.