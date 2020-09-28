ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي.. محمد الشرنوبي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

وعلق محمد الشرنوبي على الصور قائلا " كل سنة واحنا مع بعض وانتي طيبة و حنينة و اجمل حاجه حصلتلي في حياتي ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي .. بحبك".

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا .

