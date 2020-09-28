شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال لبرنامج سهرانين: أتعامل مع ولادى زى الأصحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان حمادة هلال عن علاقته بأولاده في برنامج سهرانين، حيث قال "أنا لم أقوم بضرب أحد من أولادى قط ، وعندما أتعامل معهم فى المنزل أتعامل وكأنى أحد أصدقاءهم وليس والدهم، ولكنى أتذكر إحدى المواقف مع إبنى يوسف الذى كان يبلغ من العمر ست سنوات وكان معى هو وأخته رنا فى السيارة وكانت رنا حينها مريضة وفى ذلك الوقت ظل يوسف يزن ويحدث ضوضاء فإذ بى فجأة ضربته بالقلم ولكنها كانت صفعة خفيفة جدا فتأثر جدا بسبب تلك الصفعة وكأنه مشهد درامى وقال لى ماتكلمنيش تانى ".

وأضاف الفنان حمادة هلال أثناء إستضافته فى برنامج سهرانين مع الفنانة أيام عامر والذى يقدمه الفنان أمير كراره على قناة On ، ذهبت بعدها لإحياء إحدى الأفراح ولكننى كنت حزين بسبب ماحدث وعندما وصلت البيت وجدته نائم فقبلت جبينه وقررت أن أذهب له المدرسة فى الصباح وبالفعل أشتريت ورد وذهبت للمدرسة وطلبت مقابلته وكان بالفعل مشهد درامى وعندما قابلنى قال لى " القلم كان جامد اوى على فكرة "

وتابع الفنان حمادة هلال قائلا أكتر شيء أحببته فى حياتى هو عملى ، وحتى مع زوجتى كنت ثقيل جدا ، وظللت فترة طويلة لا أقول لها كلام حب ، وأتذكر أن أول مرة مسكت فيها يديها بعد كتب كتابنا وكان ذلك بعد خطوبة ستة سنوات حينها مسكت يدها وقلت لها " أحبك " وكان ردها " ربنا يعنى عليك " ، فكان كل تفكيرى فى الخطوبة أننى أريد أن تمر تلك الفترة على خير ، كما كشفت الفنانة أيتن عامر عن أول قصة حب فى حياتها حيث قالت عندما كنت صغيرة كنت أعشق مصطفى قمر وكان أخو زوج أختى يشبهه جدا فكان هو أول قصة حب فى حياتى وكنت حينها لم أتخطى الأربع سنوات .