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نادين نجيم: "هناك نساء تحب جلّادها"

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حلّت النجمة نادين نسيب نجيم ضيفة على مقدمي البرنامج الثلاثة نيقولا معوض وخالد سليم وقيس الشيخ نجيب، ودافعت نادين بشدة عن المرأة التي يفرض الرجل عليها السيطرة ولا يدع لها قرارًا، وبعدما أقر قيس إن نساءه تحبه بشده، بررت نادين ذلك قائلة "هناك نساء تحب جلّادها".

وبعد الصوت العالي والزعيق الذي استخدمه قيس خلال محادثاته مع زوجته، لم يكن لنادين سوى أنها اعترضت على طريقته، وأن كل ما تحتاجه المرأة هو الرجل الذي يقدرها ويحترمها ويفهمها ويكون داعما لها دائما

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.  وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions   حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات. 

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