حمد العامري يطلق "الود غلاّب"

أطلق الفنان حمد العامري، أغنية " الود غلاب" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. ولاقت الاغنية اعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية التي تعبر عن حبهم للحن وكلمات الأغنية. ويعتبر هذا العمل أولى الأعمال المشتركة بين الشركة المنتجة الجديدة التب وقع معها عقد إدارة أعمال وتقول بعض أبيات أغنية الود غَلاَّب: خَلّيتني في وضع جبري ... لو ما اتحمل عوق واخطاب واسرجت خيل السبق بدري ... كم حومةٍ سوّت لك انشاب يا الله تزول هموم صدري ... واشوف أفراحك بالاعجاب يا مزملي .. واوتار شِعري ... كنك لحن من عزف زرياب.

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