أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مبادرة فنية مميزة عبر حسابها الخاص عبر موقع تويتر، وتوجهت برسالة خاصة للفنانين والمصورين والرسامين والنحاتين الى التعبير عن محبتهم للبنان من خلال وسم "لبنان الحياة".
وكتبت عبر حسابها الخاص قائلة: "دعوة منّي لكلّ اللي معنا واللي مش معنا، لكلّ المصوّرين والرسّامين والنحاتين ولكل حدا فينا بيحبّ لبنان.
واختتمت: لبناني أو مش لبناني إنّو يشاركنا بصورة حلوة أو فيديو حلو عن بلدنا الحلو مع اسم المنطقة، تحت هيدا الهشتاغ "لبنان الحياة".
يذكر أن نجوى كرم كانت قد شوقت محبيها لبرنامج ذا فويس سينيور والذي سيعرض خلال الفترة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوى كرم تطلق مبادرة فنية مميزة للفنانين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.