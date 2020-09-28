25 أكتوبر.. افتتاح الدورة الأولى لمهرجان شاشا لسينما الموبايل بالجونة

أعلنت إدارة مهرجان شاشا لسينما الموبايل بالجونة برئاسة "أحمد رضا" عن إفتتاح الدورة الأولى للمهرجان والذي يقام بالشراكة مع TikTok وبالتزامن مع أكثر المهرجانات السينمائية شهرة في المنطقة – مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من ٢٥ إلي ٣١ أكتوبر المقبل.

وقد صرحت إدارة المهرجان التي تضم المخرجة "نيفين شلبي" مستشارآ فنيآ للمهرجان عن فتح باب استقبال الافلام للمهرجان حتي 20 اكتوبر،

يهدف مهرجان شاشا لسينما الموبايل لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة من صانعي الافلام ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات مهرجان شاشا علي عدة مسابقات منها مسابقة شاشا الكبري بحد أقصى للفيلم ١٠ دقائق فقط شاملة المقدمة والتترات سواء من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة التي تم تصويرها بالموبايل وسيختار مبرمجي المهرجان افضل ٣٥ فيلما مقدما لعرضهما خلال المهرجان و سيتم اختيار ١٠ افلام من اصل ٣٥ من قبل لجنة التحكيم للتنافس علي جوائز مسابقة شاشا ، كما توجد ايضا مسابقة " هي " لافلام مدتها لا تتجاوز ٣ دقائق لإلقاء الضوء على القصص الملهمة عن النساء من خلال منظورهم.

كما اعلن المهرجان عن اقامة ورشة السرد القصصى لدعوة صانعي الأفلام الذين يشاركون الشغف بالأفلام ورواية القصة ، ولديهم سيناريو أو فكرة لفيلم قصير ويتميزون بالالتزام والتعاون للمشاركة في ورشة عمل شاشا للسرد القصصي، و هي ورشة عمل لتزويد صانعي الافلام بمجموعة مهارات شاملة لفهم القصة التي تريد روايتها وتحديد البناء الدرامي لها وتحويلها الى قصة بصرية .

كما يرحب مهرجان شاشا بالشراكات مع المهرجانات والمؤسسات السينمائية العربية لفتح سبل للتعاون لتشجيع الشباب السينمائين من الوطن العربي.