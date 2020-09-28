سلاف فواخرجي تنشر صورة جديدة بصحبة زوجها.. شاهد

وظهرت سلاف فواخرجي بصحبه زوجها وائل رمضان وعلقت الفنانة السورية علي الصور قائلة "من قلب الحدث ..وائل وانا ...#القصور #دمشق"

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.