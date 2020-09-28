بـ نظارة كبيرة.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بإطلالة ناعمة

تألقت هنادي مهنا فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سترة باللون الأسود و سوسته من المنتصف بأكمام طويلة، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت هنادي مهنا شعرها البني الطويل علي كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وخطفت الأنظار ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه.



وأكملت هنادي مهنا إطلالتها بلمسة بسيطة من الأكسسوارات، واختارت سلسلة ذهبية حول عنقها ونظارة شمسية كبيرة باللون الأسود، لتكتمل بذلك إطلالتها.