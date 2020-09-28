شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا طيب" أحدث أغنيات محمد فضل شاكر باللهجة المصرية بتوقيع تيام على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب اللبناني محمد فضل شاكر مع الملحن تيام على فى أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "أنا طيب"، وهى من كلمات محمد جشم، وتوزيع على أباظة، ومن المقرر أن يتم تسجليها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد الملحن تيام على لـ"الخليج 365"، ومن أبرز الأعمال التي قدمها المطرب محمد شاكر أغنية"مجروح" و"عارفينك" و"يا حياتى" و"لما تحن"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عمل فنى جديد سيكشف عنه لاحقا.

يذكر أن آخر أعمال محمد فضل شاكر أغنيتي "خلصت القصة" والتى طرحت على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، من كلمات زياد جديد، وألحان شادي جرور، وتوزيع رواد همدر، و"حبيبي قلّي"، والذى طرحها كديو مع المغنية ريما يوسف، وهى من كلمات وألحان ريما يوسف، وتوزيع عباس صباح، وتم تصويرها خلال فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا.