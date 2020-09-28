حقيقة ترشح الفنان إيهاب توفيق لعضوية مجلس النواب

علق الفنان إيهاب توفيق ما أشيع خلال الساعات الماضية من أنباء، بشأن ترشحه لمجلس النواب، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".
وأوضح أنه أنه بالفعل كان سيترشح لمجلس النواب ولكنه اتخذ قراره متأخرًا لذلك لم يستطع توفير الأوراق المطلوبة.
وأشار إلى أنه بناء على ما سبق لم يترشح بسبب عدم اكتمال الأوراق، خاصة وأن آخر موعد لتقديم الأوراق للجنة كان أمس.
وقال إنه طلب من الشخص الذي صوره وهو يقوم بملء بعض البيانات في أحد المكاتب ألا يقوم بتصويره وأنه تسبب في نشر خبر غير صحيح.
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