بهاء سلطان ينضم إلى "روتانا" بعد الحكم بقضيته ضد نصر محروس والأخير يكشف أسرار جديدة

بهاء سلطان تعاقد مع شركة روتانا بعد انتهاء قضيته مع المنتج نصر محروس، والذي كشف عدة تفاصيل وأسرار جديدة عن القضية في تصريحات له مع برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي على التلفزيون المصري.

نصر محروس يرد على الهجوم عليه بسبب بهاء سلطان

ودافع المنتج نصر محروس عن نفسه ضد الاتهامات التي وجهت له على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، وقال إنه تعرض لهجوم عنيف مما أسماهم "اللجان الإلكترونية"، وقال إنه الخاسر في أزمة بهاء سلطان منذ بدايتها بسبب عدم التزام الأخير بالتعاقد، وبعد فشل جميع محاولات الوساطة لكي يعود للشركة أو يفسخ العقد بالتراضي بعد تسجيل الأغاني المتبقية له.

تفاصيل جديدة عن أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

وقال نصر محروس في تصريحاته إنه لم يحتكر بهاء سلطان ولكن كان هناك تعاقد لإدارة أعماله الفنية وكان هناك مشروع فني بينهما ولكنه توقف ولم يستكمل بسبب عدم التزام بهاء سلطان، وأضاف إنه خسر أيضاً بسبب هذا التوقف وحزن كثيراً بسبب هذه الأزمة، في حين لم يتوقف بهاء سلطان عن الغناء طوال تلك الأزمة وشارك في عدة برامج وحفلات وأغاني بالإعلانات دون أن يعطي الشركة حقها.

ونفى نصر محروس أن يكون سبباً في توقف بهاء سلطان عن الغناء والعمل، وقال إنه هو من تسبب في هذا الأمر، وكشف عن تعاقد بهاء سلطان مع شركة روتانا في الفترة الأخيرة رغم عدم انتهاء الأزمة بينهما، وهو ما يدل على انه لا يتحكم بمصيره كما يردد البعض، وأضاف إنه للمرة الأولى يدخل المحكمة بسبب خلاف مع فنان في شركته وهو ما لم يكن يريده.

بهاء سلطان ينضم إلى شركة روتانا

وتعتبر الأزمة بين بهاء سلطان ونصر محروس من أشهر الخلافات والقضايا الفنية في السنوات الأخيرة، والتي بدأت منذ ما يقارب 7 سنوات، بعد طلب بهاء سلطان فسخ تعاقده مع نصر محروس في حين تمسك به الأخير لتسجيل أغاني ألبوم أخير مع الشركة بجانب بقية أغاني ألبوم "سيجارة"، وأصدرت المحكمة مؤخراً حكم يلزم بهاء سلطان بتسجيل 4 أغاني من ألبومه المؤجل مع الشركة قبل إنهاء التعاقد.

وكان مصدر مقرب من بهاء سلطان قد كشف عن استعداد بهاء سلطان لإعلان أعماله الجديدة وتعاقداته الجديدة فور انتهاء الأزمة مع نصر محروس تماما، والتي من بينها الإعلان عن التعاقد مع شركة روتانا لإنتاج أعماله في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده المنتج نصر محروس في تصريحاته الأخيرة.