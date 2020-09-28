شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نجم الكوميديا علاء ولى الدين.. توفى فى سن الـ39 وتمتع بشعبية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر عام 1963 ولد الفنان علاء ولى الدين الذى تحل اليوم الذكرى الـ 57 لميلاد نجم الكوميديا، الذى رحل عن عالمنا سريعا فتوفى وهى في سن الـ 39 عاماً، وتحديداً فى أول أيام عيد الأضحى من عام 2003، ورغم رحيله المبكر إلا أنه ترك اثراً كبيراً في الوسط الفني حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة أصدقائه وزملائه من الفنانين.



علاء ولى الدين

ولد علاء ولى الدين بمحافظة المنيا المصرية، وسط أسرة شديدة الالتزام، كان جده لوالده رجلا محبا للعلم ومؤسس المدرسة الوحيدة بالقرية على نفقته الخاصة، أما الأب فكان مديرا لملاهي القاهرة وعاشقا للتمثيل ولذا شارك بأدوار ثانوية في عدد من الأفلام والعروض المسرحية، ثم أحب علاء ولى الدين التمثيل ولذلك شارك فى العروض التى كان تقام على مسرح المدرسة، وساعده والده بعد ذلك بالعمل كمساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش لمدة 4 سنوات، اكتسب خلالها خبرة كبيرة وصنع صداقات عديدة.

تلقى علاء ولى الدين راح دورات تؤهله للعمل أمام الكاميرا بدأ بأدوار صغيرة في عدد كبير من الأعمال في السينما والتليفزيون، منها "أيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل"، وفي عام 1999 تحمس له المخرج شريف عرفة ورشحه لبطولة فيلم "عبود على الحدود" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقد وشباك التذاكر، الأمر الذي شجع المنتجين على منحه فرصة أكبر وأوسع.



الفنان علاء ولى الدين

ويعد فيلم "الناظر" إنتاج عام 2000 صانع النجومية الحقيقي لـ"علاء ولي الدين" إذ حقق إيرادات كبيرة، واعتبره زملائه الفنانين "فال خير" لأن الظهور بجانبه كان خطوة للإمام في مشوارهم الفني، فقد توهج بجانبه أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد.

شارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفلام و3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها "الدنيا حظوظ، علي الزيبق، أنت عامل إيه"، وأثناء تصوير فيلم بعنوان "عربي تعريفة" مات الفنان الكوميدى في 11 فبراير 2003، إثر إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع في ضغط الدم.



محمد هنيدي وعلاء ولي الدين