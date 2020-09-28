حمادة هلال: أبحث عن أدوار الشرير خفيف الدم

قال الفنان والمطرب حمادة هلال إنه يبحث دائما على أدوار الشرير خفيف الدم.
وأوضح في تصريحات إعلامية، أن السبب وراء ذلك لأن المطرب عادة يقابل الكثير من جمهوره في الحفلات وإذا قدم شخصية شريرة وصدقها الجمهور فهذا سيؤدى لقطع عيشه كمطرب.
وأشار إلى أنه يحاول دائما التنوع فى أدواره وعدم حصر نفسه في شخصيات مكررة
يذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال والذى جمعته بالفنانة أيتن عامر ورانيا منصور مسلسل " إبن أصول " من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد بكير ،
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