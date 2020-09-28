في ذكرى ميلاد شادية عبد الحميد.. لهذا السبب تخلت عن الحجاب

تحتفل اليوم الفنانة شادية عبد الحميد بعيد ميلادها، فقد ولدت سنة 1965م وبدأت التمثيل في المسرح والتلفزيون بعد تخرجها من معهد فني تجاري.

كان لها خطوات ثابته في الفن، وكانت على وشك ان تحقق نجاحات كبيرة ولكنها قررت في لحظة ان تتوقف وترتدي الحجاب.

وبرغم من توقفها عن التمثيل 2003م وارتدت الحجاب إلا أنها عادت للساحة الفنية مرة أخرى سنة 2015م من خلال مسلسل "دنيا ودين"، بعد فترة انقطاع دامت 15 عاما، حيث أن العمل قائم على البطولة الجماعية لمجموعة من هواة التمثيل. يناقش الفيلم لعدد كبير من القضايا الاجتماعية الشائكة فى مجتمعنا مثل مشاكل إدمان المخدرات والجنس، وعقوق الوالدين، وسكان المقابر المهمشين.

وقالت في لقاء تلفزيوني ان قرار ارتداء الحجاب، كان عن اقتناع،وجاء بعد عرض مسرحية أنا والنظام وهواك.

وظهرت شادية وهي محجبة في مسلسل زواج بدون إزعاج مع الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان وائل نور، كما قدمت مسرحية بالحجاب مع الفنان عبدالغني زكي، وبعدها رحلت والدتها وعندما ساءت حالتها النفسية قررت خلع الحجاب بعد عامين.

ومن أشهر أعمالها كتيبة الإعدام، الجراج وفي المسرح مسرحية أنا والنظام وهواك مع الفنان سمير غانم وغير مخصص للبيع مع الفنان حمدي غيث وأمينة رزق وأحمد ماهر ومراتي تقريبا مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار والسبع بنات ، آه من حواء ، المحطة أكشن نيوز ، اختطاف ،حكايات زوج معاصر ، إمام الدعاة ، يحيا العدل ، ترويض الشرسة ، آمال وأقدار ،ميراث الريح ، السيرة الهلالية ، إسماعيلية رايح جاي،الخريف لن يأتي أبدا.