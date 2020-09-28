نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر محروس يكشف حقيقة احتكاره بهاء سلطان فنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج نصر محروس حقيقة ما يشاع حول احنكاره الفنان بهاء سلطان فنيًا، موضحًا "مفيش حاجة اسمها عقد احتكار ولكن عقد إنتاج للأغاني". وأوضح خلال تصريحات اعلامية أن الدليل على عدم احتكاره بهاء سلطان هو غناء الأخبر في إعلانات وبرامج وأفراح. وأضاف أن شكرته اشتغلت على بهاء سلطان في كل التفاصيل، بحد وصفه. كما أشار إلى أن اسمه كان بهاء فتحي وجعلناه بهاء سلطان رغم اعتراضه، موضحًا أن الانفصال عن شركته فنيًا يجب أن يكون بالتراضي بين الطرفين.

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