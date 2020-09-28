شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تحيى حفلا غنائياً فى مسرح النافورة يوم 12 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة دينا الوديدى حفلاً غنائيا فى الثامنة مساء الأثنين الموافق 12أكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر تقدم نوران مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية هما شد الحزام علي وسطك، بعد البيبان، يا عاشقين الغرام، ويلا يلا عين، والسيرة، من ناحية أخرى طرحت دينا الوديدي أغنية جديدة بعنوان "كنت بخاف"، من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل.. دلوقتي بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل ..انا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل دلوقتي.. بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل".

وفى سياق أخرى أحيت دينا الوديدى الأيام الماضية حفل افتتاح فى مهرجان الصيف الدولى الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في الدورة الثامنة عشرة والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا.

وأعربت دينا الوديدى عن سعادتها بتواجدها بين جمهور الإسكندرية فى حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولى قائلة: "وحشنى صوتكم" وتقدمت بالشكر للحضور فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا، وأعربت عن أمنياتها فى الالتقاء بحفلات قادمة بعد انتهاء الأزمة .