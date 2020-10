شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يؤكد تمتعه بالحظ بعد إطلاق أغنية Feel Like I do.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأغنية السينجل التي طرحها نجم الأكشن الشهير فان ديزل وتحمل اسم "Feel Like I do" تشق طريقها نحو النجاح، حيث حصدت سلسلة من ردود الأفعال الأيجابية، حيث أكد البعض أن الغناء قد يكون مسعى جديدا لفان ديزل كان يسعى وراءه بهدوء لبعض الوقت، لكنه لم يتحدث عنه كثيرا، لذا لا يعرف الجمهور القصة الحقيقة وراء دخوله عالم الغناء، لكن هناك شيء واحد مؤكد، هو أن الكثير من عشاق نجم الأكشن الشهير أحبوا أغنية "Feel Like I do".

وأكد فان ديزل في برنامج "Kelly Clarkson Show" أنه يتشرف بالترويج لأغنيته في هذا البرنامج الذي يحظى بشعبية كبيرة، معلنا انه يجد نفسه محظوظا لكونه يمتلك منفذ إبداعيا جديد قرر من خلاله ان يعرض ما فى "قلبه" لكل محبيه.

كما أكد فان ديزل بمقطع فيديو قصير للبرنامج أن من أوائل الناس الذين آمنوا به وبموهبته الغنائية هو كايجو حتى قررا التعاون معا وقدما هذه الأغنية.

و بمجرد أن بدأت أغنية فان ديزل الجديدة تفاعل معها "الحضور الافتراضي" خلال الحلقة حيث ظهورا علي الشاشة وهو يتمايلون ويتفاعلون مع كلمات الأغنية.