تعرف على موعد حفل دينا الوديدي بالأوبرا

تحيي المطربة دينا الوديدى حفلاً غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الثامنة مساء الأثنين الموافق 12أكتوبر، الثامنة مساء الأثنين الموافق 12أكتوبر، ومن المنتظر أن تقدم مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي تلاقي إعجاب الجمهور. يذكر أن الوديدي، طرحت أغنية جديدة بعنوان "كنت بخاف"، من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

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