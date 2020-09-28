بعد تعرضها لحادث مروع| اليوتيوبر مروة حسن الأكثر بحثا على جوجل

وكان أصدقاء "مروة" قد طالبوا متابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لها ولعائلتها الصغيرة بالشفاء العاجل، فقالت "رانيا":"ادعولها من قلبكم الدعاء بيرد القدر "، وطالبت "أيسل" ملكة جمال مصر عام 2017، في منشورها على "انستجرام" :"ادعوا لمروة حسن، عملت حادثة على طريق الصحراوي وهي في العناية المركزة، محتاجة دعواتكم".

وقالت "رانيا يحيي" صديقة "مروة":"مروة عملت حادثة كبيرة و هي راجعة من الساحل هي و ابنها و جوزها ويتلقون العلاج بالمستشفى خلال الوقت الراهن". وأضافت "رانيا" خلال منشورها على "فيس بوك" قائلة :" انا لسه مكلمة والدتها ابنها و جوزها بخير ادعولها هي اللي في العناية المركزة". وتعتبر "مروة حسن" واحدة من أشهر خبراء الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت أروى، ابنة عم مروة أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور إنستجرام،خبر تعرض الأخيرة لحادث، حيث كتبت: ادعوا لمروة بنت عمي ربنا يرفع عنها البلاء، عملت حادث مروع على الطريق الصحراوي، أدعو ليها ربنا يقومها بألف سلامة، مروة في العناية المركزة.

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